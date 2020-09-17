Ertekin'in babası hayati tehlikeyi atlattı
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in trafik kazası geçiren babası hayati tehlikeyi atlattı. Ertekin'in 5 kaburgasında kırık tespit edilirken, hastanede tedavisi devam ediyor.
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in trafik kazası geçiren babası hayati tehlikeyi atlattı. Kayseri ziyareti dönüşünde Sivas - Şarkışla mevkiinde trafik kazası geçiren Ertekin'in 5 kaburgasında kırık tespit edilirken, hastanede tedavisi devam ediyor.
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, yaptığı açıklamada, "Yaz aylarını memleketimiz olan Ordu'nun Mesudiye ilçesinde geçiren babam Mesudiye belediye başkanımız İsa Gül bey ile Kayseri'ye beni ziyarete geldiler. Mesudiye'ye dönerken Sivas - Sarkışla'da çok ciddi bir kaza geçirdiler. Her ikisini de durumları iyi. Arayan soran herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.