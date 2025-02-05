Erzak kolisini yerden toplamaya çalışan yaşlı adam yürek burktu
Aydın’da yere düşürdüğü erzak kolisini toplamaya çalışan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada yürek burktu. 66 yaşındaki Maksut Yüzer olduğu anlaşılan vatandaşı patlayan paketlerden yere saçılan gıdaları toplamaya çalışırken yansıtan görüntülerin yayılması üzerine Aydın Valiliği harekete geçti. Maksut Yüzer, Kuşadası’nda Aile ve Sosyal Hizmet Müdürlüğün’ne bağlı özel bir bakım evine yerleştirildi.
Aydın’ın Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bir kişinin kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdükten sonra topladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
AA’nın haberine göre; görüntüler üzerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne kişinin bulunması için talimat verdi.
Ekipler, görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan Maksut Yüzer (66) olduğunu belirledi.
Kendisini ifade etmekte güçlük çeken Yüzer, ekiplere yalnız yaşadığını söyledi.
Ekipler Yüzer'i, Kuşadası ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bakım merkezine yerleştirdi.