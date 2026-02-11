Erzincan depremi sonrası Ahmet Ercan'dan açıklama! Erzincan'da daha büyük bir deprem olur mu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Kemah ilçesinde dün gece saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre, saat 00.38'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçülürken, yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Ercan, depremin odak derinliğini yaklaşık 3 kilometre olarak ifade ederek, yaşanan sarsıntının bir artçı niteliğinde olduğunu ve bölgedeki gerilimin azalmaya başladığını belirtti.

Daha büyük bir deprem olur mu?

Sosyal medya üzerinden yöneltilen soruları da yanıtlayan Ercan, art arda meydana gelen küçük artçıların daha büyük bir depremin işareti olup olmadığına ve sarsıntının Yedisu fay hattını tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin sorulara "Sanmıyorum" yanıtını verdi.

"Erzincan çevresinde şiddetli bir deprem bekliyor musunuz" sorusuna ise "Erzincan Kuzey Anadolu kırığı üzerinde olması nedeniyle orta büyük depremleri her zaman gebedir. Ancak zamanını bilmiyoruz" şeklinde cevap verdi.