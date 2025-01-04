Erzincan İliç'teki altın madeni faciası davasında 43 sanık için iddianame kabul edildi

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği altın madeni heyelanıyla ilgili 43 sanık hakkında hazırlanan iddianame Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 5’i tutuklu, 38’i tutuksuz sanık hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” ve “Çevreyi taksirle kirletmek” suçlarından dava açıldı.

Olayın detayları ve iddianame içeriği

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 69 sayfalık iddianamede, olayın detayları tüm boyutlarıyla ele alındı. Heyelanda Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara yaşamını yitirirken, İsa Taşdelen ve İshak Demir yaralanmıştı.

İddianamede;

Olay yeri inceleme raporları, toprak ve su numune analizleri, tanık ifadeleri, adli tıp raporları, meteorolojik veriler, radar görüntüleri ve bilirkişi raporları gibi çok sayıda delile yer verildi.

12 sanık asli kusurlu, 31 sanık ise tali kusurlu bulundu.

Çevre kirliliğine yol açan sınır değerlerin aşılması ve proje yönetimindeki eksiklikler kazanın meydana gelmesine neden olarak gösterildi.

Bilirkişi raporlarına göre kusur ve eksiklikler

Bilirkişi raporları, heyelanın önlenebilir olduğunu ortaya koydu. Raporda şu bulgulara yer verildi:

* Proje yönetim mekanizmasının yeterli ve etkin kurulmadığı belirtildi.

* Tasarım ve kapasite artışında hata yapıldığı tespit edildi.

* Çatlaklara dair uyarı sistemlerinin yetersiz olduğu ve risklerin yönetilemediği vurgulandı.

* Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği belirlendi.

Raporda, olayın iş kazası niteliğinde olduğu ancak kaçınılmaz bir durum olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Sanıklara istenen cezalar

İddianamede, tüm sanıklar için “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca, madenin işletme yetkilileri arasında yer alan Kanadalı I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında “Çevreyi taksirle kirletmek” suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası talep edildi.

Yargılama süreci ve ilk duruşma tarihi

Sanıklar 17 Mart 2025’te ilk duruşmaya çıkacak. Yargılama sürecinde, bilirkişi raporları, teknik incelemeler ve mağdurların ifadeleri dikkate alınacak. Mahkemenin, maden sahasındaki yapısal eksiklikler ve yönetim hatalarına ilişkin önemli bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Öne çıkan bulgular ve çevre kirliliği iddiası

Toprak ve su numunelerinden elde edilen veriler, maden sahasında çevreye zararlı kimyasal maddelerin tespit edildiğini ortaya koydu. Özellikle yağış sonrası toprak kaymasının hızlandığı ve önceden radar görüntülerinde tespit edilen renk değişimlerinin olayın habercisi olduğu vurgulandı.

Yetkililerden Açıklamalar ve Önlemler

Yetkililer, kazaya yol açan eksikliklerin araştırıldığını ve benzer olayların önlenmesi için daha sıkı denetimlerin yapılacağını belirtti. Mağdurların yakınları ise olayın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.