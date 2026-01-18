Erzincan TOKİ kura sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Her hafta belirlenen illerde TOKİ kura çekimi yapılıyor. Bugün Erzincanlılar için kritik gün... Başvuru yapan on binler kuray canlı izlerken izleyemeyenler de sonuç saatini araştırıyor. Sıklıkla "Erzincan TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

Erzincan TOKİ kura sonucu açıklandı mı?

Erzincan bin 760 konut projesi kesin kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden veya TOKİ resmi istesinden kontrol edilebilecek.

Merkez: 800 konut.

Tercan: Toplamda 413 konut (Tercan merkezde 250, Kargın beldesinde 100 ve Mercan beldesinde 63 konut).

Refahiye: 200 konut.

İliç: 120 konut.

Otlukbeli: 90 konut.

Kemaliye: 50 konut.

Çayırlı: 47 konut.

Kemah: 40 konut