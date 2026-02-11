Google Haberler

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son depremler: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar