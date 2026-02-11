Son depremler: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2026-02-11
Saat:00:38:28 TSİ
Enlem:39.705 N
Boylam:38.80667 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/z8N42YTSpK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
