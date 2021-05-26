Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Depremin yerin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM: Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) May 25, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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