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Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Depremin yerin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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deprem