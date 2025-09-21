Erzincan’da kaybolan 300 koyun İHA ile bulundu
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kaybolan 300 koyun, jandarma ekiplerinin insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yürüttüğü arama sonucu bulundu. Yürekli köyünden İ.K'nin Kazamtepe mevkisine otlatmaya götürdüğü sürü, havanın kararmasıyla kayboldu. Sürü sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından koyunları 5 kilometre uzaklıktaki Yayladüzü kırsalında bularak sahibine teslim etti.
Arama çalışmaları yaklaşık 10 saat sürdü
