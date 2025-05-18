Erzincan'da sıralı iş yerlerinde yangın: İş yerleri alevlere teslim oldu

Erzincan şehir merkezindeki Buğday Meydanı'nda bulunan sıralı iş yerlerinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, iş yerlerinde hasara yol açtı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti. Yangına müdahale sırasında Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar ve Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları da destek verdi.

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının işyerlerine sıçradığı belirtilerek, "Bir işyerinde başlayan yangın, işyerinin sağında ve solunda birbirine yapışık durumda olan diğer işyerlerine de sirayet etmiş olup, meydana gelen yangın ekiplerimiz tarafından yapılan yangın söndürme çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Soğutma çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmaları gerekli titizlikle yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.

Yangın sonrası bölgedeki esnafla görüşen Vali Aydoğdu, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.