Erzincan'ın İliç ilçesinde tüfekle yaban keçisi avlayan 3 kişiye toplam 975 bin 563 lira ceza kesildi.

Erzincan'da yaban keçisi avlayan 3 kişiye 975 bin 563 lira ceza

İlçede dağlık alanda kaçak avcılık yapıldığı bilgisini alan ve bölgede çalışma yürüten ekipler, denetimde yakalanan 3 kişinin aracında gerçekleştirdikleri aramada vurulmuş yaban keçisi tespit etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü görevlilerince 3 kaçak avcıya toplam 975 bin 563 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
