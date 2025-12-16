Erzincan'da yaban keçisi avlayan 3 kişiye 975 bin 563 lira ceza
Erzincan'ın İliç ilçesinde tüfekle yaban keçisi avlayan 3 kişiye toplam 975 bin 563 lira ceza kesildi.
İlçede dağlık alanda kaçak avcılık yapıldığı bilgisini alan ve bölgede çalışma yürüten ekipler, denetimde yakalanan 3 kişinin aracında gerçekleştirdikleri aramada vurulmuş yaban keçisi tespit etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü görevlilerince 3 kaçak avcıya toplam 975 bin 563 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA