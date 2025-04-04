Erzurum Büyükşehir BB Mehmet Sekmen'in babası Ahmet Sekmen, hayatını kaybetti
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in babası Ahmet Sekmen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sekmen'in İstanbul'da yaşayan ve bir süredir tedavi gören babası Ahmet Sekmen 87 yaşında hayatını kaybetti.
Cenazenin yarın İstanbul’un Kartal ilçesindeki Cevizli Tamirhane Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğanlık Merkez Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ailemizin çınarı, kıymetli büyüğümüz, babamız Hacı Ahmet Sekmen, ebediyete irtihal eyledi. Hayatı boyunca inancıyla, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle bizlere örnek olan bir dava adamıydı. Rabbim, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Ruhu şad, makamı cennet olsun. Başımız sağ olsun."
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da paylaşımında, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in babası Ahmet Sekmen'in hayatını kaybettiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli başkanımıza ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.