Erzurum depremi sonrası kritik uyarı! Naci Görür 'Doğu Anadolu sıkışıyor' diyerek duyurdu...

Dün Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki sıkışmaya dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Görür, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sismik hareketliliğin arttığını belirterek, benzer depremlerin yaşanabileceğini söyledi.

Ünlü bilim insanı açıklamasında, "Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan Doğu-Batı uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" ifadelerini kullandı.