Erzurum depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı! 'Bölgede gerilim var'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde bugün saat 04:30'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can kaybı, yaralanma veya hasara yol açmadı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün depremin ardından yaptığı "Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı" yorumunun ardından bir uzmandan daha açıklama geldi.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Pasinler'deki depremin tam olarak nerede meydana geldiğini duyurdu.

Prof. Dr. Ercan, depremin 'Kuzey Anadolu kırığının Doğu Anadolu kırığını biçip kuzeydeki Kafkasya parçasını 30 kilometre sola attığı, sol yanal atımlı kırık ile bindirme kuşağı' üzerinde olduğunu kaydetti.

Erzurum- Pasinler’de M4,5 lık deprem, Kuzey Anadolu kırığının, Doğu Anadolu kırığını biçip kuzeydeki Kafkasya parçasını 30 km sola attığı, sol yanal atımlı kırık ile bindirme kuşağı üzerinde olmuştur. Bu kırık M7 den büyük depremler üretir. Pasinlerde son deprem M6,9 1924’de… pic.twitter.com/CDAGOMqjCM — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) January 8, 2025

Profesör, "Bu kırık M7'den büyük depremler üretir. Pasinlerde son deprem M6,9 1924’de oldu. Deprem dönüşüm aralığı 40 yıldır. Bölge geriliyor ancak yıkıcı deprem ne zaman olur bilmiyoruz" diye yazdı.