Erzurum Valiliği'nden alkol yasağı kararı

Erzurum Valiliği'nden açık alanda alkol tüketimini yasaklama kararı geldi.

Yayınlanan Valilik emrinde, kararın Erzurum il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanmasının, suç işlenmesinin önlenmesinin, işlenen suçların aydınlatılması amacını taşıdığı vurgulanarak, “Bu karar Erzurum il sınırları içerisinde açıktan çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Kamunun istifadesine açık olan park/bahçeler ile piknik ve mesire alanlarında; eğitim ve öğretim kurumları ile öğrenci yurtlarının çevrelerinde (200 metre çevrelerinde), ibadethaneler ve eklentileri ile bahçelerinde (200 metre çevrelerinde), otogarlar ve terminallerde, tarihi ve kültürel mekânlarda (Tabyalar, Kale vb. yerler), terk edilmiş yapılar ile inşaat ve metruk binalarda, mezarlıklarda, köprülerin altlarında ve alt-üst yaya geçitlerinde alkol tüketilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinin ihlalinden işlem yapılması amaçlanmaktadır” denildi.

Erzurum'da çevreyi rahatsız edecek şekilde açıkta alkol tüketilmesinin tespiti halinde Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi uygulanacağı belirtilirken, emrin hukuku dayanağı olarak 5442 sayılı İl İdare Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa dayanılarak hazırlandığı vurgulandı.