DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 24 EKİM: Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.07’de kaydedilen depremin, yerin 9.93 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.07'da, merkez üssü Erzurum'un Palandöken ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.93 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

