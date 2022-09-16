Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Erzurum'un Çat İlçesinde saat 23:30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korku yarattı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2022
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Çat (Erzurum)
Tarih-Saat : 16.09.2022, 23:30:35 TSİ
Enlem : 39.4111 N
Boylam : 40.6101 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/uSJcQm5pwS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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