  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Erzurum'un Çat İlçesinde saat 23:30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin  7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korku yarattı.

Ayrıntılar geliyor....