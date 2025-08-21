Erzurum'da heyelan! 70 köy boşaltıldı

Erzurum'un İspir ilçesi Şadi Yılmaz Parkı'nın bulunduğu alanda meydana gelen heyelan büyük paniğe neden oldu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 70 ev tahliye edildi.

Heyelan nedeniyle herhangi bir yapıda yıkım veya çatlama belirtisi olmadığı da açıklandı.

Belirtiler uzun zamandır vardı

Bölgede uzun zamandır toprak kayması belirtilerinin olduğu da kaydedildi. Bölge sakinleri konuyla ilgili önlem alınmaması tepki gösterirken; yetkililerin durumu yakından takip ettiği öğrenildi.

Kaymakamlık, evlerinden tahliye edilen vatandaşları okul ve pansiyonlarda misafir ediyor.