Erzurum’da nesli tükenme tehlikesindeki Arap tavşanı görüntülendi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

Doğa koruma ekipleri tarafından bölgede tespit edilen Arap tavşanının, Türkiye’de nadir görülen bir tür olduğu belirtildi. Yetkililer, bu canlıların yaşam alanlarının korunmasının ekosistemin devamlılığı açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Arap tavşanının avlanmasının yasal olarak yasak olmasına rağmen bölgede kaçak avcılığın sürdüğüne dikkat çekildi. Ekipler, vatandaşlara türün korunması için duyarlılık çağrısı yaparken, avcılıkla ilgili denetimlerin artırılacağını bildirdi.

Uzun kulaklı, zıplayan çöl canlısı

Arap tavşanı (Allactaga) cinsine mensup olup, Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye gibi ülkelerde görülen bir kemirgen türü. Genellikle çöl ve yarı kurak bölgelerde yaşayan bu canlı, kısa zıplayışlarla hareket ediyor. Uzun arka ayakları ve dengeyi sağlayan kuyruğu ile dikkat çeken tür, gece aktif olarak besleniyor.

Uzmanlar, Arap tavşanının ekolojik dengenin önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Bu türün korunması yalnızca biyolojik çeşitliliğin değil, doğal mirasımızın da korunması anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.