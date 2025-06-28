Erzurum'da taş ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında bu sabah 10.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler Tayfun Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Tutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Valilikten açıklama

Olaya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Oltu ilçesi Tutlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Oltu taşı çıkaran bir ocakta 28.06.2025 günü saat 11.20 sıralarında göçük meydana gelmiştir. 3 işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ivedi şekilde sevk edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında "Göçük altında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşılan işçilerden biri olay yerinde vefat etmiş, iki işçi ise kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.