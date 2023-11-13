Erzurum'da trafik kazası: 15 yaşındaki çocuk öldü; 14 yaşındaki sürücü gözaltında
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Hüseyin P'nin (14) kullandığı 25 ABM 817 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Mehmet Erdem A.'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan Mehmet Erdem A., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Çocuk sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.