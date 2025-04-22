Erzurum’da yolcu otobüsünde 4 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı: 1 kişi tutuklandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri bir yolcu otobüsü denetiminde 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, durdurulan otobüste narkotik dedektör köpeği “Hera”nın desteğiyle yapılan aramada, bagaj kısmındaki bir valizin alt bölümüne gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca valizde suç unsuru olabileceği değerlendirilen 2 bin 735 lira da ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen yolculardan G.M.K. (48), gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.