Erzurum'dan İstanbul'a 8 ilde özelleştirme süreci başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 8 farklı ilde bulunan bazı taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu. Kurumun yatırımcılara yönelik ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duyuruya göre, Bursa, Amasya, Ankara, Iğdır, Mersin, Antalya, Erzurum ve İstanbul'da yer alan taşınmazlar ihaleyle satışa çıkarılacak. Bu taşınmazlara ilişkin son teklif verme tarihleri 11, 12 ve 13 Kasım olarak belirlendi.

Açık artırma yapılacak

İhalelerin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle 'pazarlık' usulüyle gerçekleştirileceği bildirildi. Pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma aşamasıyla süreç sonuçlandırılacak.