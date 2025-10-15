Erzurum'dan İstanbul'a 8 ilde özelleştirme süreci başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 8 ildeki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek. Bursa, Amasya, Ankara, Iğdır, Mersin, Antalya, Erzurum ve İstanbul'da bulunan taşınmazlar için son teklif verme tarihleri 11, 12 ve 13 Kasım olarak belirlendi. İhaleler, kapalı zarfla teklif alınmasının ardından pazarlık usulüyle yürütülecek ve açık artırma yöntemiyle sonuçlandırılacak.
Açık artırma yapılacak
İhalelerin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle 'pazarlık' usulüyle gerçekleştirileceği bildirildi. Pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma aşamasıyla süreç sonuçlandırılacak.