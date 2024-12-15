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Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan son rakamı açıkladı

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de ülkelerine dönmeye başladı. Daha önce günlük ortalama 200-250 kişi giderken, 9 Aralık'tan sonra ortalama 1250-1500 seviyesine yükseldi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını paylaştı.

Resmi verilere göre Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Bu kişilerin büyük kısmı ise İstanbul'da.

Yerlikaya'nın aktardığına göre Esad devrilmeden önce Suriye'ye dönen kişi sayısı günlük ortalama 200-250 seviyesindeydi. 6 Aralık'ta 310, 7 Aralık'ta 176, 8 Aralık'ta ise 240 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü.

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Esad yönetiminin devrilmesinin ardından günlük dönüş rakamlarında artış görüldü.

9 Aralık'ta 1.259 Suriyeli, 10 Aralık'ta 1.669 Suriyeli, 11 Aralık'ta 1.293 Suriyeli, 12 Aralık'ta 1.553 Suriyeli, 13 Aralık'ta 1.847 Suriyeli ülkesine döndü.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyeli ülkesine döndü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Göç yönetimini; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.