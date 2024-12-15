Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan son rakamı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını paylaştı.

Resmi verilere göre Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Bu kişilerin büyük kısmı ise İstanbul'da.

Yerlikaya'nın aktardığına göre Esad devrilmeden önce Suriye'ye dönen kişi sayısı günlük ortalama 200-250 seviyesindeydi. 6 Aralık'ta 310, 7 Aralık'ta 176, 8 Aralık'ta ise 240 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü.

Esad yönetiminin devrilmesinin ardından günlük dönüş rakamlarında artış görüldü.

9 Aralık'ta 1.259 Suriyeli, 10 Aralık'ta 1.669 Suriyeli, 11 Aralık'ta 1.293 Suriyeli, 12 Aralık'ta 1.553 Suriyeli, 13 Aralık'ta 1.847 Suriyeli ülkesine döndü.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyeli ülkesine döndü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Göç yönetimini; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.