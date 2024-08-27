Esad’dan Türkiye ile görüşmelere yeşil ışık: Askeri çekilme ön koşul değil

Suriye Meclisi'ne hitaben yaptığı konuşmada Türkiye’nin askeri varlığının sona erdirilmesi ve terör gruplarına verilen desteğin kesilmesi gerektiğini vurgulayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bu adımların görüşmelere başlamak için bir zorunluluk olmadığını belirtti.

Esad, Türkiye'nin Suriye topraklarındaki varlığına rağmen müzakerelere hazır olduklarını ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre; Esad’ın bu açıklamaları, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılacak adımlara ilişkin umutları artırdı.

Rusya, İran ve Irak’ın arabuluculuk çabalarına değinen Esad, bu girişimlerin henüz somut bir sonuç vermediğini belirtti. Ancak Esad, iki ülke arasında ilerleme kaydedilmesi için karşılıklı güvenin inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Esad’ın açıklamaları, Türk yetkililerin son aylarda dile getirdiği olumlu mesajlarla örtüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada, Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasına karşı bir engel olmadığını belirtmiş ve Esad ile görüşebileceğinin sinyalini vermişti.

Erdoğan, "Suriye ile ilişkileri eski seviyesine getirmek istiyoruz" demişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye ile barış arayışının zamanın ruhuna uygun olduğunu belirtmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Suriye ile görüşmelerin ancak Suriye’de yeni bir anayasa kabul edilip, seçimler yapıldıktan ve sınırların güvenli hale getirilmesinden sonra gündeme gelebileceğini söylemişti.

Güler, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlama kararlılığını vurgulayarak, Suriye rejimi ile görüşmelerin ancak bu şartlar altında ilerleyebileceğini belirtmişti.