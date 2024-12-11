Esad'ın engellediği, Katar ve Türkiye arasındaki dev proje hayata mı geçiyor?

Katar 2009 yılında, Türkiye ile 10 milyar dolarlık bir projeye adım atmış ancak girişim Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad tarafından engellenmişti.

Katar doğal gazını Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye üzerinden 1.500 kilometre uzunluğundaki boru hattı ile Avrupa'ya ulaştırmayı hedeleyen proje Esad'tan izin çıkmayınca rafa kaldırılmıştı. Esad, müttefiki Rusya'nın çıkarlarını korumak adına projeyi reddetmişti.

Esad'ın gidişi umutları canlandırdı

Ancak Suriye'da Baas rejiminin çöküşü ve Beşar Esad'ın Rusya'ya iltica etmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Muhalifler yönetimi ele geçirirken, tüm dünya Suriye'nin yeniden istikarara kavuşacağı günleri bekliyor.

Esad döneminde gerçekleşemeyen projelerin de yeni hükümet ile hayata geçirilebileceği öngörülüyor.

15 yıllık proje yeniden mi başlıyor?

Bu projelerden biri de Katar-Türkiye doğal gaz boru hattı. 15 yıl önce yarım kalan projeye ilişkin ilk yeşil ışık Bakan Bayraktar'dan geldi.

'Suriye güvenli hale geldiğinde üretecek çok proje var'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuyla ilgili ''Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Öyle olursa üretecek çok proje var'' dedi.