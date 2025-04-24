'Esas tehlike' diyerek deprem uyarısı yaptı, iki şehri açıkladı

Türkiye İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin şokunu yaşarken, Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy dikkatleri Doğu Anadolu’ya çekti.

İHA’ya konuşan Prof. Dr. Ercan Aksoy, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Doğu Anadolu Fayı’nın 400 kilometrenin üzerinde bir bölümünün kırıldığını belirterek, “Kırılan fayların üzerinde büyük bir deprem beklemek doğru olmaz, çünkü enerji birikmesi gerekiyor” dedi.

Elazığ, Bingöl ve çevre illerde risk büyük

Prof. Dr. Aksoy, ‘Esas tehlike’ diyerek Palu-Bingöl arasındaki bölgeye dikkat çekti. Bu bölgenin uzun zamandır deprem üretmediğini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

* Depremin meydana gelme süresi dolmuş ama henüz deprem ortaya çıkmamış. Bu alan riskli görünüyor. Burada olacak bir deprem Elazığ, Bingöl ve çevre iller başta olmak üzere risk taşıyor.

Depremin ne zaman meydana geleceğini bilmenin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ercan Aksoy, 6 Şubat depremlerinden sonra çok yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini aktararak “Depremin nerede meydana geleceğini biliyoruz” dedi.

Yedisu'nun Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aksoy, "Burada en son deprem 1784 yılında ürettiğine göre 250 yıl civarında bir zaman geçti. Bu fay üzerine yapılan çalışmalar, deprem tekrarlanma aralığına göre bu tarihin dolduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.