Esat Yontunç kimdir? Esat Yontunç gözaltına mı alındı, ne gözaltına alındı?

Acun Ilıcalı'nın çocukluk ve yol arkadaşı 56 yaşındaki Esat Yontunç'un bir operasyon kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. Yontunç ile ilgili söylentiler sonrası birtakım aramalar hız kazandı. "Esat Yontunç kimdir", "Esat Yıntunç ne gözaltına alındı" sorusu tırmanıyor.

Esat Yontunç gözaltına mı alındı?

Esat Yontunç'un gözaltına alındığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada söylentiler hızla yayılmış durumda...

Esat Yontunç kimdir?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Acun Medya’da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Eğitimini Moda Koleji’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte Acun Firarda programını hazırlamış, bu program 2006 yılına kadar yayınlanmıştır.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak çalışan Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev almıştır.