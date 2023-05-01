Esenboğa Havalimanı ihalesinin ilk taksiti ödendi

Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanı Adil Karaismailoğ­lu, Esenboğa Havalimanı Ka­mu-Özel İşbirliği İhalesi kira bedelinin yüzde 25'i olan 140 milyon euronun, 27 Nisan'da peşin olarak ödendiğini açık­ladı. Bakan Karaismailoğlu, söz konusu kapasite artırma ihalesiyle ilgili yaptığı açık­lamada, ihalenin 20 Aralık 2022'de yapıldığını ve ihale­de en yüksek teklifi, KDV da­hil 560 milyon 500 bin euro ile TAV Havalimanları Holding AŞ'nin verdiğini anımsattı.

İhalede yolcu garantisi bulunmuyor

İhaleyi kazanan şirketin ilk etapta 210 milyon 303 bin 538 euro, ikinci etapta ise 87 mil­yon 242 bin 540 euro olmak üzere toplam 298 milyon euro yatırım taahhüdünde bulun­duğuna da dikkat çeken Kara­ismailoğlu, ihalede yolcu ga­rantisinin bulunmadığını vur­guladı. Karaismailoğlu, TAV ile Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanlığı Devlet Hava Meydan­ları İşletmesi Genel Müdür­lüğü arasında 1 Şubat'ta kira sözleşmesi imzalandığını ifa­de ederek, "21 Şubat'ta da yer teslimi yapılan projenin 36 ay­lık yatırım dönemi başladı. Ki­ra sözleşmesinin imzalandığı tarihi müteakip en geç 90 gün içerisinde yatırılması gere­ken kira bedelinin yüzde 25'i olan, KDV dahil, 140 milyon euro ödemesi, 27 Nisan'da pe­şin olarak gerçekleşti" bilgisi­ni paylaştı.