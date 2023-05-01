Esenboğa Havalimanı ihalesinin ilk taksiti ödendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanı Kamu-Özel İşbirliği İhalesi kira bedelinin yüzde 25'i olan 140 milyon euronun, 27 Nisan'da peşin olarak ödendiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanı Kamu-Özel İşbirliği İhalesi kira bedelinin yüzde 25'i olan 140 milyon euronun, 27 Nisan'da peşin olarak ödendiğini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, söz konusu kapasite artırma ihalesiyle ilgili yaptığı açıklamada, ihalenin 20 Aralık 2022'de yapıldığını ve ihalede en yüksek teklifi, KDV dahil 560 milyon 500 bin euro ile TAV Havalimanları Holding AŞ'nin verdiğini anımsattı.
İhalede yolcu garantisi bulunmuyor
İhaleyi kazanan şirketin ilk etapta 210 milyon 303 bin 538 euro, ikinci etapta ise 87 milyon 242 bin 540 euro olmak üzere toplam 298 milyon euro yatırım taahhüdünde bulunduğuna da dikkat çeken Karaismailoğlu, ihalede yolcu garantisinin bulunmadığını vurguladı. Karaismailoğlu, TAV ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında 1 Şubat'ta kira sözleşmesi imzalandığını ifade ederek, "21 Şubat'ta da yer teslimi yapılan projenin 36 aylık yatırım dönemi başladı. Kira sözleşmesinin imzalandığı tarihi müteakip en geç 90 gün içerisinde yatırılması gereken kira bedelinin yüzde 25'i olan, KDV dahil, 140 milyon euro ödemesi, 27 Nisan'da peşin olarak gerçekleşti" bilgisini paylaştı.