Esenboğa Havalimanı’nda 3. pist ve kontrol kulesi tamamlanmak üzere

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda devam eden kapasite artırımı çalışmaları kapsamında inşa edilen yeni hava trafik kontrol kulesi ve 3. pist alanında incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, havalimanındaki modernizasyon çalışmalarının iki etap halinde planlandığını ve 2023 yılında başlatıldığını hatırlattı.

İlk etapta yer alan 3 bin 750 metrelik üçüncü pist, 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok inşasında sona gelindiğini belirten Uraloğlu, “Havalimanımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hale getirmek ve Ankara’mızın dünya başkentlerine yakışır bir tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında Esenboğa Havalimanı’mızın yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak” ifadelerini kullandı.

Artan yolcu ve uçak trafiğine daha etkin yanıt verebilmek amacıyla yürütülen çalışmalarda havalimanının altyapısı da güçlendirilirken, projenin tamamlanmasıyla Ankara’nın uluslararası havacılık ağındaki yeri daha da güçlenecek.