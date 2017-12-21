Esenler'de trafik kazası: 4 yaralı

21 Aralık 2017

O-3 Otoyolu'nda, otoyolun Edirne istikametinde Atışalanı mevkisinde seyreden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyen lüks otomobil, aynı yöne giden sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ters dönüp bariyerlere vurdu, otomobil ise diğer tarafta bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Yangın çıkan araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Kazayı görerek duran sürücüler, otomobilde bulunan yaralılar Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan'ı kurtardı. Bu kişilerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar kamyonette hafif yaralanan Abdullah Dakak ve Cemal Dakak'ı da araçtan çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. İtfaiye görevlileri ise alev alan lüks otomobile müdahale ederek yangını kontrol aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan ve tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili incelemelerde bulundu.

Kaza dolayısıyla kamyonetin kasasındaki sebzelerin etrafa saçılması yüzünden yol bir süre trafiğe tamamen kapatıldı. İtfaiyecilerin tazyikli su ile temizlik çalışması yapması ve kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol ulaşıma tekrar açıldı.

Bu arada, aynı istikamette seyir halinde olan sürücüler, lüks otomobilin sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu ve makas atarak ilerlediğini iddia etti.

Kaynak: AA