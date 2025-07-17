Esenler'de trafikte havaya ateş açan 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Esenler ilçesinde seyir halindeki bir araçtan havaya ateş açıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

7 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan çalışmalarda, araçtan silahla ateş eden kişilerin kimlikleri tespit edildi. Araç plakası üzerinden yürütülen takip sonucu A.A., E.C., Y.İ.C., E.E.B., M.C.C., İ.A. ve A.C. isimli 7 şüpheli, olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Sürücü hakkında, "araçların zorunlu bir neden olmadıkça trafiği yavaşlatmak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından idari işlem yapılırken, araç da trafikten men edildi.

Şüpheliler, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.