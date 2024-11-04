Esenyurt belediye başkan yardımcıları da görevden alındı iddiası

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardında, kayyum Can Aksoy'un belediye başkan yardımcılarını da görevden aldığı iddia edildi.

Belediye binası önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Belediye Başkan yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın, Murat Düzgün'e görevlerinin sonlandığına dair yazı kayyım tarafından tebliğ edildi." dedi.

'Meclis üyesini içeri almıyorsun, suç işliyorsunuz'

Çelik yaşananlara, "Vatandaşı içeri almıyorsun, seçilmiş meclis üyesini içeri almıyorsun suç işliyorsunuz. Birileri bu ülkeyi kendi babasının malı sanamaz. Kimse bu ülkenin memuruna suç işletemez" diye tepki gösterdi.