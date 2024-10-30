Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.

Özer'in evinde ve Belediye binasında aramalar devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları belli oldu.

Savcılıktan açıklama geldi

Soruşturmaya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;

"Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

Ev ve iş yerinde arama

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir."

Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı."

CHP'den ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili, "Bu bir operasyon. Belediye binasının kapıları zorlanarak açıldı. Ne olduğunu anlamadığımız anlamlandıramadığımız bir şafak operasyonu. Dikkatle takip ediyoruz. Kimse siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye çalışmamalı." açıklamasında bulundu.

Özgür Özel sert çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz.''

Ahmet Özer kimdir?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere bir lisans iki ön lisans mezunudur.

1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.

Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Özer aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı ve Erciş Vakfı, Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir.

Ahmet Özer, evli ve iki çocuk babasıdır ve üç dil bilmektedir.