Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 15 yıl hapis istemi: İddianame kabul edildi

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin 'Demokratik Özerklik' projesine katkı sunmak istediğini elebaşı Öcalan'a ilettikleri aktarıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Özer hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası öngören iddianameyi kabul etti.