Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in davası 23 Ocak tarihine ertelendi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu bulunan Özer ile avukatları katıldı.

Savcılık mütalaasında, Özer’in Abdullah Öcalan’ın talimatları doğrultusunda “sözde demokratik özerklik” çalışmalarına dahil olduğu, örgütün üst düzey isimleriyle temas kurduğu, ideolojik eğitim organize ettiği ve örgüt mensuplarının yurt dışına kaçışına aracılık ettiği iddia edildi.

Mütalaada ayrıca Özer’in, örgütün “Kent Uzlaşısı” stratejisi kapsamında batı illerindeki belediyelerde görevlendirilmek üzere yönlendirildiği, Esenyurt Belediyesi'ndeki görevinin de bu çerçevede şekillendiği belirtildi.

Savcı, tüm bu tespitler doğrultusunda Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savunma için süre talebini kabul ederek duruşmayı 23 Ocak’a erteledi. Özer hakkındaki “yerleşim bölgesini terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri ise kaldırıldı.