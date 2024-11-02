Esenyurt Belediyesi'nden kritik istifa: Ali Gökmen görevi bıraktı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanması gündemin en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Muhalefet partileri karara sert tepki gösterirken Esenyurt Belediyesi’nden kritik bir istifa haberi geldi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasından sonra İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, belediye başkan vekili sıfatıyla kayyum olarak atandı.
Bu gelişmenin ardından Esenyurt Belediyesi'nden ilk kritik istifa geldi. Esenyurt Belediyesi Genel Koordinatörü Ali Gökmen, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa etti.
Ali Gökmen istifa kararını duyurduğu açıklamada "Milletin onlara vermediği yetkiye, siyasi güdümlü mahkemeler aracılığıyla, kayyumla ulaşmak istiyorlar" dedi.