Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanan Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında?

1983 yılında Ankara Altındağ'da doğan Can Aksoy, aslen Kırşehirli’dir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören’de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu.

Üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde staj yaparak kariyerine erken bir başlangıç yaptı. 2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği meslek hayatına adım attı. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitim ve staj programlarına katıldı.

Görev yaptığı yerler

* 2009-2011: Sivas, Ulaş İlçesi Kaymakamı

* 2011-2013: Kars, Arpaçay İlçesi Kaymakamı

* 2013-2015: Yozgat Vali Yardımcısı

* 2015-2017: Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

* 2017-2018: Adıyaman, Gölbaşı İlçesi Kaymakamı

* 2018-2019: Ankara, Beypazarı İlçesi Kaymakamı

* 2019-2023: Ankara, Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı

*04.09.2023 - Günümüz: Beyoğlu Kaymakamı

Can Aksoy, İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle çeşitli bölgelerde kaymakamlık yapmış ve 4 Eylül 2023’ten itibaren Beyoğlu Kaymakamı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Aksoy, iyi derecede İngilizce bilmektedir.