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İstanbul'daki Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak göreve devam edecek.

Aksoy'un görevden alınması, kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonundan günler sonra gerçekleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyedeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ekim 2026'da 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

NTV'nin aktardığına göre şüphelilerden, Aksoy'un atadığı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi, 10 Ekim'de tutuklanmıştı. Diğer 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.