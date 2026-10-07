Esenyurt Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı

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Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 zanlı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu eylemlerde yer aldığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.