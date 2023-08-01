Esenyurt tekel bayi saldırısında tutuklama
Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi baskını zanlılarından Murat Özer tutuklandı.
Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alınırken ilk olarak yakalanan Murat Özer adliyeye sevk edildi.
Ayağından yaralı olarak gözaltına alınan Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Murat Özer, savcılık ifadesinin ardından "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Özer, hakimlikçe tutuklandı.