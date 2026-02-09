Esenyurt Türkiye'de bir ilke imza attı: Eşik geçildi

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artış göstererek 86 milyon 92 bin 168’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilçe bazlı nüfus dağılımında Esenyurt, 1 milyon 3 bin 905 kişiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Böylece Türkiye’de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyon sınırını aşmış oldu.

Esenyurt’u, Şahinbey 957 bin 792 kişiyle, Çankaya 952 bin 198 kişiyle, Keçiören 931 bin 722 kişiyle ve Şehitkamil 905 bin 880 kişiyle izledi.

2025 yılı sonu itibarıyla nüfusu 900 binin üzerinde olan ilçeler şu şekilde sıralandı:

Esenyurt: 1.003.905

Şahinbey: 957.792

Çankaya: 952.198

Keçiören: 931.722

Şehitkamil: 905.880