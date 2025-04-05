Esenyurt’ta 4 bin metrekarelik yeni hayvan barınağının yapımına başlandı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Orhangazi Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik bir alanda Yarı Açık Hayvan Barınağı projesinin yapımına başladıklarını duyurdu.

Proje kapsamında, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sokaklardan topladığı sahipsiz köpekler, sahiplendirilene kadar bu barınakta misafir edilecek.

"Her canın güvenliği bizim için önemli"

Belediye yetkilileri proje ile ilgili, "Her canın güvenliği bizim için önemli. Yeni barınak sayesinde sokakların güvenli hale getirme çalışmalarımız hızlanacak. Sokak hayvanlarımızın yaşam kalitesini artırırken, vatandaşlarımızın da daha güvenli bir şekilde sokaklarda yürüyebilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.