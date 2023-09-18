Esenyurt'ta kadın cinayetini: Eşini bıçaklayıp olay yerinden kaçtı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Katil zanlısının olay yerinden sakince ayrılması dikkat çekti.
Pınartepe Mahallesi 1289. Sokak'taki binada yaşayan Ramazan Dağlar ile eşi Peri Dağlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Eşini bıçaklayan Ramazan Dağlar, daha sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, şüphelinin olayın ardından elinde bıçakla sakin sakin kaçma anı mahalle sakinlerince cep telefonuyla kaydedildi.