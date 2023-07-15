Esenyurt'ta mahalleliye ateş açan iki kişi gözaltında
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokak kavgasında silahlar ateşlendi. Polis iki kişiyi gözaltına aldı.
Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araçta alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi ile mahalleli arasında, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi kurusıkı tabanca ve yarı otomatik av tüfeği ile şahıslara ateş açtı.
Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerince yapılan çalışmada, ateş açtıkları belirlenen şüpheliler H.C. ile C.B. kullandıkları silahlarla gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.