Esenyurt'ta şarj halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı
Esenyurt'ta benzin istasyonunda şarj olduğu sırada alev alan elektrikli otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, bir sürücü, elektrikli otomobilini, D-100 Karayolu Saadetdere mevkisindeki benzin istasyonunda şarj cihazına bağladı.
Şarj halindeki araç bir süre sonra yanmaya başladı.
Yangın sırasında otomobilde patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA