Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı çatışma: İki gözaltı var; diğerleri aranıyor

Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araçta alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi ile mahalleli arasında, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi kurusıkı tabanca ve yarı otomatik av tüfeği ile şahıslara ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerince yapılan çalışmada, ateş açtıkları belirlenen şüpheliler H.C. ile C.B. kullandıkları silahlarla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Mahalleli de ateş açmış

Esenyurt Kaymakamlığı'nın açıklamasında H.C. ve C.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olayın, plakası belli olmayan hafif ticari araçla olay yerine gelen alkollü şahısların uygunsuz hareketler sergilemesi sonucu meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Mahalle sakinlerinin uygunsuz hareketlere sözlü tepki göstermesiyle alkollü şahısların mahalleliye ateş açtığı, mahallelinin de ateşle karşılık verdiği saptanmıştır. Alkollü şahısların tespiti için çalışmalar devam ederken mahalle sakinlerinden silah kullanan kişilerin H.C. ve C.B. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan kişilerle birlikte olayda kullandıkları kurusıkı tabanca ile yarı otomatik av tüfeğinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, soruşturma kapsamında firari şahısların aramalarının devam ettiği kaydedildi.