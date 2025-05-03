Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın
Esenyurt’ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
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Esenyurt'ta 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.