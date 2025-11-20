Google Haberler

Esenyurt'ta zehirlenme vakası! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlamasının ardından fenalaşan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede haşere ilaçlaması yapıldı.

Binada oturan 4 kişinin fenalaşması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Rahatsızlanan bina sakinleri zehirlenme şüphesiyle, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından tahliye edilen apartmanda, AFAD ve UMKE ekipleri inceleme yapıyor.

