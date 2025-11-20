Esenyurt'ta zehirlenme vakası! 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlamasının ardından fenalaşan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede haşere ilaçlaması yapıldı.
Binada oturan 4 kişinin fenalaşması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Rahatsızlanan bina sakinleri zehirlenme şüphesiyle, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından tahliye edilen apartmanda, AFAD ve UMKE ekipleri inceleme yapıyor.
