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Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli daha yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."