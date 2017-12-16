ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Esenyurt'un yeni belediye başkanı belli oldu

Esenyurt Meclis üyesi olan Ali Murat Alatepe'nin, Esenyurt’un yeni belediye başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Esenyurt'un yeni belediye başkanı belli oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun istifasının ardından yeni belediye başkanı belirlendi.

Haberturk.com'un haberine göre, Esenyurt meclis üyesi olan Ali Murat Alatepe, Esenyurt’un yeni belediye başkanı olacak.

Önümüzdeki hafta Esenyurt Belediye Meclisi'nde seçim yapılacağı belirtilirken, çoğunluğu elinde bulunduran Ak Parti adayı Alatepe'nin seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.