Esenyurt'un yeni belediye başkanı belli oldu
Esenyurt Meclis üyesi olan Ali Murat Alatepe'nin, Esenyurt’un yeni belediye başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun istifasının ardından yeni belediye başkanı belirlendi.
Haberturk.com'un haberine göre, Esenyurt meclis üyesi olan Ali Murat Alatepe, Esenyurt’un yeni belediye başkanı olacak.
Önümüzdeki hafta Esenyurt Belediye Meclisi'nde seçim yapılacağı belirtilirken, çoğunluğu elinde bulunduran Ak Parti adayı Alatepe'nin seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.